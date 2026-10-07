Экс-главу разведки ФРГ Ханнинга заключили под стражу
Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг заключен под стражу по подозрению в шпионаже и государственной измене. Об этом сообщила представитель Генеральной прокуратуры ФРГ, передает агентство DPA.
По данным ведомства, следственный судья Федерального верховного суда в Карлсруэ санкционировал исполнение ордера на арест 80-летнего Ханнинга.
В рамках того же расследования под стражу заключили бывшего руководителя аппарата Ханнинга в BND Манфреда Д., которого подозревают в пособничестве. Оба фигуранта были задержаны сотрудниками Федерального ведомства уголовной полиции Германии.
Ханнинга задержали в районе Штайнфурта в земле Северный Рейн – Вестфалия. Его предполагаемого сообщника взяли под стражу в баварском районе Бад-Тельц – Вольфратсхаузен.
Ханнинга задержали 6 октября по подозрению в шпионаже, получении доступа к государственной тайне и покушении на госизмену. По данным прокуратуры, в 2010 г. Манфред Д. и Ханнинг договорились о регулярной передаче разведывательной информации за вознаграждение. За несколько лет бывший помощник якобы передал Ханнингу около 2000 документов, многие из которых содержали секретные сведения для внутреннего использования BND. Следствие также считает, что Ханнинг использовал полученные данные в частной консалтинговой деятельности.
Утром Der Spiegel писал, что Ханнинг мог готовить аналитический доклад для азербайджанской разведки. По данным издания, Ханнинг получил секретные документы через своего бывшего руководителя аппарата в BND и использовал их при подготовке аналитического материала. Предполагаемым заказчиком, по информации Der Spiegel, был сотрудник азербайджанской разведки. После публикации Азербайджан выразил Германии протест в связи с упоминанием Баку.