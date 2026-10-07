Экс-главу разведки ФРГ Ханнинга заключили под стражу

Ханнинга задержали 6 октября по подозрению в шпионаже, получении доступа к государственной тайне и покушении на госизмену. По данным прокуратуры, в 2010 г. Манфред Д. и Ханнинг договорились о регулярной передаче разведывательной информации за вознаграждение. За несколько лет бывший помощник якобы передал Ханнингу около 2000 документов, многие из которых содержали секретные сведения для внутреннего использования BND. Следствие также считает, что Ханнинг использовал полученные данные в частной консалтинговой деятельности.