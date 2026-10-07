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Мишустин начал заседание правительства с поздравления Путина с днем рождения

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения от имени правительства. Об этом сообщили в кабмине.

«Прежде чем мы начнем заседание правительства Российской Федерации, хочу от имени правительства поздравить Владимира Владимировича Путина с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, реализации задуманных планов и задач», – сказал он.

Мишустин отметил, что кабмин сделает все необходимое для выполнения национальных целей развития и повышения качества жизни россиян.

Участники заседания встретили поздравление премьер-министра аплодисментами.

В Кремле ранее сообщили, что лидеры стран СНГ, а также Турции и Ирана поздравили Путина с днем рождения в ходе телефонных разговоров. С российским лидером поговорили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Также Путина поздравили президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

7 октября Путин отмечает 74-летие. Его также поздравили председатель Госдумы Вячеслав Володин, патриарх Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и др.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер проведет день рождения за рабочими делами. Он уточнил, что у Путина запланированы международные телефонные переговоры, а также ряд мероприятий.

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