Мишустин начал заседание правительства с поздравления Путина с днем рождения
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения от имени правительства. Об этом сообщили в кабмине.
«Прежде чем мы начнем заседание правительства Российской Федерации, хочу от имени правительства поздравить Владимира Владимировича Путина с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, реализации задуманных планов и задач», – сказал он.
Мишустин отметил, что кабмин сделает все необходимое для выполнения национальных целей развития и повышения качества жизни россиян.
Участники заседания встретили поздравление премьер-министра аплодисментами.
В Кремле ранее сообщили, что лидеры стран СНГ, а также Турции и Ирана поздравили Путина с днем рождения в ходе телефонных разговоров. С российским лидером поговорили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Также Путина поздравили президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
7 октября Путин отмечает 74-летие. Его также поздравили председатель Госдумы Вячеслав Володин, патриарх Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и др.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер проведет день рождения за рабочими делами. Он уточнил, что у Путина запланированы международные телефонные переговоры, а также ряд мероприятий.