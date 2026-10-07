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Умерла женщина, чье выселение привело к волне протестов в Испании

Максим Цуланов

Пенсионерка Марикармен Абаскаль, чье выселение привело к масштабным протестам в Испании по жилищному вопросу, умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в Профсоюзе арендаторов жилья.

«Хотя нам удалось добиться соглашения, которое позволило бы ей вернуться домой, это решение пришло слишком поздно», – говорится в заявлении.

Абаскаль выселили из квартиры в Мадриде, которую она снимала на протяжении долгого времени, в конце сентября. После этого она была перемещена в больницу.

Этот случай привел к возведению палаточного городка на площади Пуэрта-дель-Соль протестующими, которые выступили против дефицита доступного жилья и высоких цен на аренду. Марикармен Абаскаль также выступала на акциях, а одним из лозунгов протестов стал: «Ни одной Марикармен больше».

На фоне этого премьер Испании Педро Санчес распустил парламент и назначил досрочные выборы. По его словам, кабмину нужно обновить и расширить общественную поддержку, чтобы продолжить проведение реформ и сформировать в парламенте более широкое прогрессивное большинство.

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