Умерла женщина, чье выселение привело к волне протестов в Испании

Этот случай привел к возведению палаточного городка на площади Пуэрта-дель-Соль протестующими, которые выступили против дефицита доступного жилья и высоких цен на аренду. Марикармен Абаскаль также выступала на акциях, а одним из лозунгов протестов стал: «Ни одной Марикармен больше».