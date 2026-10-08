МИД: ЕС не настроен на переговоры по климату и винит Россию даже в погоде
Евросоюз (ЕС) не настроен на конструктивные переговоры по вопросу климата и обвиняет Россию во всех проблемах, включая погодные колебания. Об этом спецпредставитель главы МИД РФ по климату Сергей Кононученко заявил «РИА Новости».
По его словам, в ЕС считают россиян виновными в политической нестабильности, социально-экономических трудностях и и колебаниях погоды. При этом общая климатическая угроза пока не сближает западные делегации с российской за столом переговоров.
7 октября Кононученко заявлял, что страны ЕС возвели в культ экологическую повестку и не собираются признавать собственные промахи. По его словам, природные катаклизмы на территории Европы лишь усиливают европейский климатический алармизм.
Лето 2026 г. стало для Европы аномально жарким. 3 августа Financial Times писала, что лесные пожары и засуха обойдутся Европе в 3,1 млрд евро экономического ущерба. За два месяца сгорело почти полмиллиона гектаров. Наибольший ущерб отмечен в Португалии, Греции и Румынии. Статистика FT превышает оценки Еврокомиссии, согласно которым средний ежегодный ущерб для всего ЕС составляет 2,5 млрд евро.