В Стамбуле обрушилось семиэтажное здание
В Стамбуле обрушилось семиэтажное здание, сообщает Anadolu Ajansı. Инцидент произошел около 05:40 (совпадает с мск) в районе Малтепе, первые три этажа дома обрушились по пока не установленной причине.
Из-под завалов спасатели извлекли пять человек, в том числе двух детей. Их доставили в больницы, угрозы жизни пострадавших нет, сообщил губернатор Стамбула Давут Гюль.
По его словам, в здании находились 12 квартир, в которых зарегистрированы 33 человека. В результате обрушения пострадали четыре квартиры. Спасатели предполагают, что под завалами могут оставаться семь человек. С четырьмя из них удалось установить контакт, поиски еще троих продолжаются.
На месте работают пожарные, медики и полиция. Соседние здания эвакуировали из-за возможной угрозы обрушения.
В конце июня в пакистанском городе Лахор не менее 14 детей стали жертвами обрушения крыши частного учебного центра. Под завалами были обнаружены более 20 человек. В результате обрушения восемь детей и один преподаватель получили множественные травмы и были госпитализированы.