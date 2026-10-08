В Стамбуле обрушилось семиэтажное здание

По его словам, в здании находились 12 квартир, в которых зарегистрированы 33 человека. В результате обрушения пострадали четыре квартиры. Спасатели предполагают, что под завалами могут оставаться семь человек. С четырьмя из них удалось установить контакт, поиски еще троих продолжаются.