Меньше половины помощи Германии фактически дошло до Украины

Непосредственно Украине поступило около 7,4 млрд евро гражданской помощи. Из них 6,3 млрд направили на гуманитарную помощь, экстренную поддержку энергетики и восстановление государственных учреждений. Еще 1 млрд евро перечислили на счет под управлением Международного валютного фонда для украинского государства. Институт отметил, что еще 22 млрд из заявленной ФРГ суммы приходятся на будущие обязательства, выполнение которых пока не гарантировано.