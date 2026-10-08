Меньше половины помощи Германии фактически дошло до Украины
Около 41,7 млрд евро (40%) из заявленных Германией 100 млрд помощи Украине фактически поступили в страну. Такие данные приводит Кильский институт мировой экономики.
Всего Германия отчиталась о 100 млрд евро гражданской и военной помощи Украине. Из них 43,3 млрд евро приходятся на гражданскую помощь, а 57,6 млрд – на военную. Уточняется, что часть средств была предоставлена, а часть зарезервирована на будущие годы.
Из 43,3 млрд евро гражданской помощи 35,9 млрд, по оценке института, были потрачены внутри Германии. В том числе 27,45 млрд направили на выплаты пособий украинским беженцам, еще 7,15 млрд – на их размещение. Около 1,3 млрд евро составили экспортные и инвестиционные гарантии для немецких компаний, работающих на Украине.
Непосредственно Украине поступило около 7,4 млрд евро гражданской помощи. Из них 6,3 млрд направили на гуманитарную помощь, экстренную поддержку энергетики и восстановление государственных учреждений. Еще 1 млрд евро перечислили на счет под управлением Международного валютного фонда для украинского государства. Институт отметил, что еще 22 млрд из заявленной ФРГ суммы приходятся на будущие обязательства, выполнение которых пока не гарантировано.
4 октября канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Германия направит Украине 1 млрд евро военной помощи и еще 350 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Он также объявил о заключении с украинскими властями соглашения о совместном производстве нескольких видов беспилотников. В частности, речь идет о дронах-перехватчиках, предназначенных для борьбы с реактивными беспилотниками.