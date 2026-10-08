Совбез указал на риски от работы американского дата-центра в Армении
Дата-центр компании Firebird AI, открытый в армянском Раздане, угрожает безопасности страны, поскольку спецслужбы США смогут получить данные, которые он обрабатывает. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.
«Подобные центры могут использоваться для выполнения аналитической и разведывательной работы в интересах западных спецслужб, в том числе против Ирана, России», – добавил он.
Кроме того, Шевцов отметил, что для работы данного объекта потребуется огромное количество электроэнергии. Он подчеркнул, что Армения может столкнуться с дефицитом электроэнергии, который отразится на рядовых гражданах.
Также замсекретаря Совбеза прокомментировал заявления властей республики о диверсификации сотрудничества в сфере ядерной энергетики. По его словам, надеяться на Вашингтон в деле строительства модульных реакторов не стоит. «Хотел бы подчеркнуть, что США не построили и не строят за рубежом ни одного малого модульного реактора», – заявил он.
Кроме того, во Франции, которая также часто упоминается в качестве потенциального партнера, не было построено ни одного реактора, а технологий малых модульных реакторов у Парижа нет. Шевцов напомнил, что «Росатом», в свою очередь, строит за рубежом 30 энергоблоков, включая малые модульные реакторы. В связи с этим «выбор, как говорится, очевиден», уточнил он.
22 сентября Bloomberg писал, что вычислительный кластер Firebird в Армении планируют расширить до более чем 70 000 передовых ИИ-чипов Nvidia к концу 2027 г. Его мощность должна достичь 300 МВт, что сделает комплекс одним из крупнейших в Европе. Дата-центр открылся в Раздане в августе. Около 20% его вычислительных мощностей планируется использовать внутри Армении.