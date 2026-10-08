Совбез указал на риски от работы американского дата-центра в Армении

Кроме того, во Франции, которая также часто упоминается в качестве потенциального партнера, не было построено ни одного реактора, а технологий малых модульных реакторов у Парижа нет. Шевцов напомнил, что «Росатом», в свою очередь, строит за рубежом 30 энергоблоков, включая малые модульные реакторы. В связи с этим «выбор, как говорится, очевиден», уточнил он.