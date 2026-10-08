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Африканский корпус войска Мали вернули под контроль город Кидаль

Анна Суслова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Подразделения Африканского корпуса ВС РФ и вооруженные силы Мали вернули под контроль город Кидаль, сообщил корпус в мессенджере Мах.

«Кидаль наш. В ходе операции объединенная союзная группировка преодолела более 450 километров от города Гао по сложной местности с заминированными участками и тяжелым рельефом», – говорится в сообщении.

В корпусе подчеркнули, что возвращение города – важное политическое событие для Мали, поскольку он является одним из символов государственности на севере страны.

Операция проводилась с 1 по 7 октября при поддержке GATIA. С апреля Кидаль находился под контролем коалиции террористов FLA и JNIM. Обе структуры связаны с террористической организацией «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ). ВС Мали и подразделения Африканского корпуса проводили захват основного опорного пункта. Одновременно с этим штурмовые подразделения вошли в Кидаль сразу с нескольких сторон, что не позволило противнику организовать сопротивление.

Сейчас в городе проводят операции по разминированию и зачистке, местные жители получают гуманитарную помощь.

28 апреля Минобороны России раскрыло детали попытки государственного переворота в Мали. 25 апреля незаконные вооруженные формирования атаковали четыре крупных города страны. В ходе путча также погиб министр обороны Мали. Африканский корпус помог властям подавить мятеж. В Кидале бои продолжались более суток, после чего военные покинули опорный пункт по решению властей страны.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит борьбу с экстремизмом в Мали и окажет поддержку действующей власти государства. Присутствие России, по его словам, вызвано необходимостью, которую выражает действующее руководство страны.

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