Африканский корпус войска Мали вернули под контроль город Кидаль

Операция проводилась с 1 по 7 октября при поддержке GATIA. С апреля Кидаль находился под контролем коалиции террористов FLA и JNIM. Обе структуры связаны с террористической организацией «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ) . ВС Мали и подразделения Африканского корпуса проводили захват основного опорного пункта. Одновременно с этим штурмовые подразделения вошли в Кидаль сразу с нескольких сторон, что не позволило противнику организовать сопротивление.