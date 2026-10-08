Полянский: Россия не пойдет на перемирие с Украиной, помня Минские соглашения
Россия не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, которое, по мнению Москвы, Киев мог бы использовать для восстановления сил и накопления вооружений, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации. Мероприятие было закрыто для прессы, текст выступления есть в распоряжении «РИА Новости».
«К перемирию, возможно, в Киеве и готовы, чтобы зализать раны, подкопить оружие и собраться с силами, но никто такого подарка киевскому режиму и его спонсорам, памятуя историю Минских соглашений, больше делать не собирается», – сказал Полянский.
17 сентября дипломат уже заявлял, что Россия не пойдет на перемирие без достижения понимания по ключевым параметрам мирного соглашения. По его словам, договоренности должны быть направлены на устранение первопричин конфликта.
22 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что Москва выступает за прочный мир, а не за временное перемирие, которое, по оценке Кремля, не приведет к окончательному урегулированию.
Минские соглашения предусматривали прекращение огня и политическое урегулирование конфликта в Донбассе. В августе 2026 г. российские пранкеры Вован и Лексус заявили, что в разговоре с ними бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала одной из целей соглашений предоставление Украине времени для усиления вооружения.