Полянский: Россия не пойдет на перемирие с Украиной, помня Минские соглашения

Россия не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, которое, по мнению Москвы, Киев мог бы использовать для восстановления сил и накопления вооружений, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации. Мероприятие было закрыто для прессы, текст выступления есть в распоряжении «РИА Новости».