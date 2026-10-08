Президент Израиля наградил шестерых граждан за спасение пассажиров Flydubai
Президент Израиля Ицхак Герцог вручил шестерым гражданам страны высшую гражданскую награду за героизм за действия во время инцидента на борту самолета авиакомпании Flydubai, которые помогли предотвратить авиакатастрофу. Об этом сообщает The Times of Israel.
Награждение прошло в резиденции президента в Иерусалиме. Награды получили Ор Бардилов, Янив Хаюн, Шота Мусаев, Тали Менс, Цвика Менс и Асаф Раджуан.
Герцог заявил, что действия награжденных позволили предотвратить катастрофу и спасти 174 жизни. По его словам, в критический момент они продемонстрировали ценность человеческой жизни и силу духа.
Президент Израиля также сказал о необходимости международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. По его мнению, предотвращение катастрофы не означает исчезновения террористической угрозы, которая, как отметил Герцог, остается актуальной для всего мира.
30 сентября самолет Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, совершил посадку в Саудовской Аравии после того, как во время полета передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. 14-й канал израильского телевидения сообщал со ссылкой на первые данные расследования инцидента, что один из пилотов самолета мог намеренно попытаться устроить авиакатастрофу: он внезапно направил самолет в крутое пике. Борт был на высоте около 10 000 м, после чего резко снизился до 4500 м.
3 октября генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси заявил, что на борту Flydubai была попытка теракта. 4 октября стало известно, что второй пилот, 29-летний Хамам аль-Хаммами, напавший на командира рейса, ранее работал в Oman Air, откуда был уволен за приверженность радикальным взглядам. Он изначально был идентифицирован израильским правительством как гражданин Омана.