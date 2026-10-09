Трамп наградил Маска и руководителей IT-компаний за научные разработки
Президент США Дональд Трамп вручил государственные награды за научные и технологические достижения руководителям крупнейших американских компаний, включая Илона Маска, Сергея Брина и Дженсена Хуанга. Церемония состоялась в вашингтонском Институте мира, сообщили в Белом доме.
Национальную научную медаль США получили глава Tesla и SpaceX Илон Маск, сооснователь Google Сергей Брин, а также руководители Nvidia и AMD Дженсен Хуанг и Лиза Су. Глава Dell Technologies Майкл Делл и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла был удостоен Национальной медали США в области технологий и инноваций.
Вручая награду Маску, Трамп назвал его Томасом Эдисоном современности и поздравил, отметив их дружеские отношения. Брина президент охарактеризовал как визионера, изменившего способы поиска информации, и заявил, что сооснователь Google обеспечил людям доступ к знаниям человечества. Трамп также тепло отозвался об остальных лауреатах.
Во время церемонии американский президент несколько раз упомянул своего дядю Джона Трампа (1907–1985), физика и профессора Массачусетского технологического института. В 1983 г. тот также получил Национальную научную медаль США. Его награду церемониально преподнесли нынешнему президенту.
6 октября Forbes сообщил, что состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска снова превысило $1 трлн, что на $30,6 млрд больше, чем во время открытия фондового рынка в пятницу. Утром 5 октября акции Tesla выросли на 1%, а акции SpaceX – более чем на 5%. Кроме того, в III квартале 2026 г. выросли поставки Tesla, что помогло Маску только в пятницу увеличить оценочную стоимость активов на $61 млрд.