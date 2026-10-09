Трамп наградил Маска и руководителей IT-компаний за научные разработки

6 октября Forbes сообщил, что состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска снова превысило $1 трлн, что на $30,6 млрд больше, чем во время открытия фондового рынка в пятницу. Утром 5 октября акции Tesla выросли на 1%, а акции SpaceX – более чем на 5%. Кроме того, в III квартале 2026 г. выросли поставки Tesla, что помогло Маску только в пятницу увеличить оценочную стоимость активов на $61 млрд.