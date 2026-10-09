Путин завершил программу визита в Туркмению
Президент России Владимир Путин завершил рабочую программу двухдневного визита в Туркмению. Глава государства поднялся на борт самолета специального летного отряда «Россия», который готовится вылететь из международного аэропорта Туркменбаши, сообщает «РИА Новости».
9 октября Путин принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. В ходе поездки российский лидер также провел ряд двусторонних встреч.
На саммите СНГ главы государств приняли заявление, посвященное 35-летию создания Содружества. В документе определены дальнейшие направления сотрудничества и интеграции стран объединения.
8 октября Путин встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Переговоры состоялись в национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений.