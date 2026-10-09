NYT: в ЕС предложили парализовать город в России с помощью кибератаки

По данным газеты, таким образом Брюссель хочет донести до Москвы сигнал об остановке якобы «гибридных атак» со стороны РФ. Также аналитики ЕС рассматривают вариант с внедрением «передовой ПВО», в том числе над украинской территорией. Однако, как отметил бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд, в первую очередь следует сохранять спокойствие, чтобы не попасть в ловушку из-за чрезмерной реакции.