NYT: в ЕС предложили парализовать город в России с помощью кибератаки
Евросоюз (ЕС) раздумывает над возможностью устроить кибератаку на один из городов России, чтобы парализовать населенный пункт или остановить в нем метро. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских аналитиков.
По данным газеты, таким образом Брюссель хочет донести до Москвы сигнал об остановке якобы «гибридных атак» со стороны РФ. Также аналитики ЕС рассматривают вариант с внедрением «передовой ПВО», в том числе над украинской территорией. Однако, как отметил бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд, в первую очередь следует сохранять спокойствие, чтобы не попасть в ловушку из-за чрезмерной реакции.
Сотрудник Центра геополитических исследований в Литве Линас Кояла предложил создать коллективное европейское соглашение о реагировании на непредсказуемые атаки. Однако достичь такого консенсуса может быть довольно сложной задачей, отмечает NYT.
Российские официальные лица неоднократно опровергали заявления о гибридной войне против Европы. 4 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФа назвал обвинения европейских стран в адрес России попыткой оправдать агрессивные планы в отношении российского государства.