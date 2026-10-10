Китай заявил о готовности расширять сотрудничество с военными США

Он также подчеркнул необходимость урегулирования разногласий и содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию отношений между вооруженными силами двух стран. По мнению представителя военного ведомства, развитие военных контактов должно способствовать формированию китайско-американских отношений, основанных на уважении, справедливости и равенстве, а также имеющих конструктивный стратегический характер и отличающихся стабильностью.