Китай заявил о готовности расширять сотрудничество с военными США
Китай готов расширять диалог и сотрудничество с США в военной сфере, а также совершенствовать механизмы урегулирования разногласий. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Чэнь Си, пишет «Синьхуа».
«Китайские военные готовы сотрудничать с США для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, укрепления коммуникации и диалога, расширения обменов и сотрудничества», – отметил Чэнь Си.
Он также подчеркнул необходимость урегулирования разногласий и содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию отношений между вооруженными силами двух стран. По мнению представителя военного ведомства, развитие военных контактов должно способствовать формированию китайско-американских отношений, основанных на уважении, справедливости и равенстве, а также имеющих конструктивный стратегический характер и отличающихся стабильностью.
Председатель КНР Си Цзиньпин 23–25 сентября посетил США. Си упомянул времена сотрудничества между США и Китаем за 250-летний период американской истории. В ходе встречи он также отметил, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации. 24 сентября президент США Дональд Трамп назвал прошедшие в Белом доме переговоры с Си «отличной встречей». Председатель КНР заявил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд.