Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
BSPB251,98+0,74%CNY Бирж.12,681+0,02%IMOEX2 400,36+3,41%RTSI890,6+3,4%RGBI111,45+0,81%RGBITR767,51+0,89%
Главная / Политика /

Китай заявил о готовности расширять сотрудничество с военными США

Ася Султанова

Китай готов расширять диалог и сотрудничество с США в военной сфере, а также совершенствовать механизмы урегулирования разногласий. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Чэнь Си, пишет «Синьхуа».

«Китайские военные готовы сотрудничать с США для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, укрепления коммуникации и диалога, расширения обменов и сотрудничества», – отметил Чэнь Си.

Он также подчеркнул необходимость урегулирования разногласий и содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию отношений между вооруженными силами двух стран. По мнению представителя военного ведомства, развитие военных контактов должно способствовать формированию китайско-американских отношений, основанных на уважении, справедливости и равенстве, а также имеющих конструктивный стратегический характер и отличающихся стабильностью.

Председатель КНР Си Цзиньпин 23–25 сентября посетил США. Си упомянул времена сотрудничества между США и Китаем за 250-летний период американской истории. В ходе встречи он также отметил, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации. 24 сентября президент США Дональд Трамп назвал прошедшие в Белом доме переговоры с Си «отличной встречей». Председатель КНР заявил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд. 

Читайте также:Белый дом выбрал для приема Трампа и Си вино исторического тоста 1972 года
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её