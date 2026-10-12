Журнал Newsweek назвал четыре возможные замены Зеленского
Американский журнал Newsweek назвал четырех политиков, которые могут претендовать на пост президента Украины вместо Владимира Зеленского. Публикация вышла на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства.
В число потенциальных преемников издание называет:
бывшего главнокомандующего ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного,
экс-главу военной разведки, руководителя офиса президента Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов),
бывшего министра обороны Михаила Федорова,
экс-президента Петра Порошенко.
Главным возможным соперником Зеленского журнал называет Залужного. Согласно опросу социологической группы Rating Group, проведенному 3–5 октября, ему доверяют 64% респондентов, тогда как действующему президенту – 53%. При этом в первом туре гипотетических президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать 22,9% опрошенных, за Залужного – 20,2%.
Уровень доверия Буданову составляет 53%, Федорову – 38%, Порошенко – 24%. В первом туре за Федорова и Порошенко готовы проголосовать по 7,6% респондентов, за Буданова – 6,7%. В исследовании приняли участие 1000 совершеннолетних граждан Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процентного пункта.
10 октября Трамп заявил, что Украине необходим новый президент, способный заключить соглашение с Россией. Американский лидер обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт и раскритиковал продолжающиеся удары по российской территории.
11 октября Зеленский допустил проведение президентских выборов при условии 60-дневного прекращения огня. Он подчеркнул, что выбор главы государства должен оставаться за украинскими гражданами, а организация голосования в условиях боевых действий представляет сложную задачу.
12 октября Зеленский заявил в интервью ABC News, что провести выборы в условиях продолжающегося конфликта невозможно из-за угроз безопасности и законодательных ограничений.