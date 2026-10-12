Журнал Newsweek назвал четыре возможные замены Зеленского

Главным возможным соперником Зеленского журнал называет Залужного. Согласно опросу социологической группы Rating Group, проведенному 3–5 октября, ему доверяют 64% респондентов, тогда как действующему президенту – 53%. При этом в первом туре гипотетических президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать 22,9% опрошенных, за Залужного – 20,2%.