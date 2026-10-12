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Путин ратифицировал соглашение с Индией о трудовой деятельности граждан

Татьяна Мозолевская

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Индией, регулирующее временную трудовую деятельность граждан одного государства на территории другого. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно соглашению, опубликованному на сайте МИД РФ, граждане обеих стран смогут осуществлять временную трудовую деятельность на основании трудового договора или договора об оказании услуг в соответствии с законодательством принимающего государства. Для работы потребуется соответствующее разрешение. Исключение предусмотрено для студентов, обучающихся очно и работающих в свободное от учебы время.

Документ также устанавливает, что оплата и другие условия труда иностранных работников не должны быть менее благоприятными, чем условия, предусмотренные для граждан принимающей страны за аналогичную работу. При определении численности привлекаемых иностранных работников стороны будут учитывать потребности внутреннего рынка труда.

Соглашение было подписано 4 декабря 2025 г. в Нью-Дели. Оно рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления на аналогичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до окончания срока.

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