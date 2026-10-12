Путин ратифицировал соглашение с Индией о трудовой деятельности граждан

Соглашение было подписано 4 декабря 2025 г. в Нью-Дели. Оно рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления на аналогичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до окончания срока.