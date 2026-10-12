Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Главная / Политика /

В России остановили онлайн-запись на британские визы

Максим Цуланов

В России временно остановили онлайн-запись на визы Великобритании. Об этом сообщили в операторе VFS Global.

«Запись на прием в России временно недоступна в связи с проведением необходимых работ по модернизации», – говорится в сообщении.

Клиенты временно не могут редактировать и просматривать записи на прием онлайн и не смогут самостоятельно загружать подтверждающие документы. Назначенные визиты сохраняются. В случае если заявитель не успел загрузить документы, то их можно принести на прием. Сотрудники VFS Global бесплатно отсканируют и загрузят их в систему, уточняется в заявлении.

8 октября визовые центры Кипра приостановили прием документов в России. Это произошло из-за технических проблем. Сбой затронул консульства Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, а также в Новосибирске. Прием документов был возобновлен через два дня, 12 октября.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её