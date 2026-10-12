В России остановили онлайн-запись на британские визы

Клиенты временно не могут редактировать и просматривать записи на прием онлайн и не смогут самостоятельно загружать подтверждающие документы. Назначенные визиты сохраняются. В случае если заявитель не успел загрузить документы, то их можно принести на прием. Сотрудники VFS Global бесплатно отсканируют и загрузят их в систему, уточняется в заявлении.