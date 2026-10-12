В России остановили онлайн-запись на британские визы
В России временно остановили онлайн-запись на визы Великобритании. Об этом сообщили в операторе VFS Global.
«Запись на прием в России временно недоступна в связи с проведением необходимых работ по модернизации», – говорится в сообщении.
Клиенты временно не могут редактировать и просматривать записи на прием онлайн и не смогут самостоятельно загружать подтверждающие документы. Назначенные визиты сохраняются. В случае если заявитель не успел загрузить документы, то их можно принести на прием. Сотрудники VFS Global бесплатно отсканируют и загрузят их в систему, уточняется в заявлении.
8 октября визовые центры Кипра приостановили прием документов в России. Это произошло из-за технических проблем. Сбой затронул консульства Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, а также в Новосибирске. Прием документов был возобновлен через два дня, 12 октября.