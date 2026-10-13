В Германии не подтвердили захват самолета в аэропорту Нюрнберга

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, совершил посадку в Саудовской Аравии после того, как во время полета передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. 9 октября стало известно, что второй пилот авиакомпании Flydubai планировал совершить теракт в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.