В Германии не подтвердили захват самолета в аэропорту Нюрнберга
Сообщение о возможном захвате пассажирского самолета, приземлившегося в аэропорту Нюрнберга в Германии, оказалось ложной тревогой. Полиция проверила воздушное судно и не обнаружила угрозы, сообщил The Sun.
Инцидент произошел с самолетом Boeing 737 авиакомпании Corendon Airlines, выполнявшим рейс с греческого острова Корфу. Во время полета экипаж передал код 7500, который используется для обозначения возможного захвата воздушного судна. После этого пилот перестал выходить на радиосвязь, что вызвало экстренную реакцию служб безопасности.
Самолет сопровождали истребители, а аэропорт Нюрнберга временно приостановил работу. Воздушное судно благополучно приземлилось в 12:16 по местному времени (13:16 мск). По данным Bild, к аэропорту также направили сотрудников специального подразделения полиции Германии.
В авиакомпании Corendon Airlines пояснили, что аварийный код был передан из-за неисправности системы радиосвязи во время полета над Хорватией. После посадки полиция провела проверку самолета и не обнаружила признаков опасности.
Первоначально пассажиры оставались на борту на время проверки. Позднее им разрешили покинуть самолет, после чего их доставили автобусами в зал прибытия. Представитель полиции подтвердил, что пассажиры и пилоты не пострадали. Причины неисправности радиосвязи продолжают выяснять.
30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, совершил посадку в Саудовской Аравии после того, как во время полета передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. 9 октября стало известно, что второй пилот авиакомпании Flydubai планировал совершить теракт в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.