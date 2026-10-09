Второй пилот Flydubai планировал совершить теракт в аэропорту Тель-Авива

По его словам, этот план был вдохновлен терактами 11 сентября 2001 г. в США. В результате расследования, начатого 1 октября, было установлено, что подозреваемый использовал два предыдущих рейса в Тель-Авив, чтобы «ознакомиться с маршрутом полета и аэропортом».