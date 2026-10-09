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Второй пилот Flydubai планировал совершить теракт в аэропорту Тель-Авива

Сергей Пахомов

Второй пилот авиакомпании Flydubai планировал захватить самолет рейса Дубай – Тель-Авив и совершить теракт, разбившись в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Об этом пишет Reuters со ссылкой на генерального прокурора ОАЭ Хамада Сейфа аш-Шамси.

По его словам, этот план был вдохновлен терактами 11 сентября 2001 г. в США. В результате расследования, начатого 1 октября, было установлено, что подозреваемый использовал два предыдущих рейса в Тель-Авив, чтобы «ознакомиться с маршрутом полета и аэропортом».

3 октября генпрокурор ОАЭ заявил, что второй пилот Flydubai напал на командира в кабине с помощью аварийного топора и попытался взять управление воздушным судном под свой контроль. Окончательные результаты объявят после завершения всех необходимых процедур, отметил аш-Шамси.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, совершил посадку в Саудовской Аравии после того, как во время полета передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Издание Ynet сообщило, что первым пилотом был гражданин Омана, второй пилот – гражданин Объединенных Арабских Эмиратов.

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