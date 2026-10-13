Пятый за сутки самолет подал сигнал бедствия в небе над Европой

Этот случай стал пятым подобным инцидентом в европейском воздушном пространстве с начала суток. Ранее сигнал бедствия передал самолет, направлявшийся из Лондона в португальский Фару. После этого борт развернулся над северо-западной частью Франции и вернулся в аэропорт вылета.