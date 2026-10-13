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Пятый за сутки самолет подал сигнал бедствия в небе над Европой

Анна Виноградова

Пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс из Рима в Дублин, подал сигнал бедствия во время полета над Европой. Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, посадка прошла в штатном режиме. Причины подачи сигнала предстоит выяснить специалистам совместно с представителями авиакомпании.

Этот случай стал пятым подобным инцидентом в европейском воздушном пространстве с начала суток. Ранее сигнал бедствия передал самолет, направлявшийся из Лондона в португальский Фару. После этого борт развернулся над северо-западной частью Франции и вернулся в аэропорт вылета.

Еще один инцидент произошел на рейсе с греческого острова Корфу в немецкий Нюрнберг. Экипаж передал сигнал, указывающий на возможный захват воздушного судна, после чего пилот перестал выходить на связь. В воздух подняли дежурные самолеты, а аэропорт Нюрнберга временно приостановил работу.

В Corendon Airlines объяснили передачу аварийного кода неисправностью радиосвязи. После посадки полиция проверила самолет и не обнаружила признаков угрозы.

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