Посол РФ обвинил Нидерланды в попытке ослабить сборную России по гимнастике

В Федерации гимнастики России 13 октября сообщили об отказах в визах Нидерландов российским спортивным гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Они должны выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Турнир станет первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе. В организации заявили о намерении обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) и World Gymnastics.