Посол РФ обвинил Нидерланды в попытке ослабить сборную России по гимнастике
Отказ нидерландских властей выдать визы ведущим российским гимнасткам для участия в чемпионате мира является попыткой ослабить российскую команду. Об этом ТАСС заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.
По его словам, Москва восприняла решение с возмущением. Дипломат заявил, что отказ противоречит принципу честной игры в мировом спорте и представляет собой попытку повлиять на результаты соревнований политико-бюрократическими методами.
Посол также сказал, что произошедшее ставит под сомнение возможность доверять Нидерландам организацию международных спортивных турниров. По его оценке, ответственность за ситуацию, омрачившую спортивное мероприятие, которое должно было объединять людей, полностью лежит на нидерландских властях.
В Федерации гимнастики России 13 октября сообщили об отказах в визах Нидерландов российским спортивным гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Они должны выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Турнир станет первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе. В организации заявили о намерении обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) и World Gymnastics.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев также заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) направит обращение в МОК из-за отказа гимнасткам в визах. По его словам, обращение будет направлено «в связи с неучастием ведущих атлетов мира из России».