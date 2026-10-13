Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Главная / Политика /

Посол РФ обвинил Нидерланды в попытке ослабить сборную России по гимнастике

Ксения Наумчик
РИА Новости
РИА Новости

Отказ нидерландских властей выдать визы ведущим российским гимнасткам для участия в чемпионате мира является попыткой ослабить российскую команду. Об этом ТАСС заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.

По его словам, Москва восприняла решение с возмущением. Дипломат заявил, что отказ противоречит принципу честной игры в мировом спорте и представляет собой попытку повлиять на результаты соревнований политико-бюрократическими методами.

Посол также сказал, что произошедшее ставит под сомнение возможность доверять Нидерландам организацию международных спортивных турниров. По его оценке, ответственность за ситуацию, омрачившую спортивное мероприятие, которое должно было объединять людей, полностью лежит на нидерландских властях.

В Федерации гимнастики России 13 октября сообщили об отказах в визах Нидерландов российским спортивным гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Они должны выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Турнир станет первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе. В организации заявили о намерении обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) и World Gymnastics.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев также заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) направит обращение в МОК из-за отказа гимнасткам в визах. По его словам, обращение будет направлено «в связи с неучастием ведущих атлетов мира из России».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь