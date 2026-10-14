Япония вызвала посла России из-за задержанного журналиста
МИД Японии вызвал посла России Николая Ноздрева и выразил протест по двум поводам: из-за задержания японского журналиста в Сахалинской области и посещения гражданами КНР острова Итуруп. Об этом сообщило японское дипведомство.
«Японское правительство до сих пор не получило никаких разъяснений по поводу задержанного гражданина Японии в Сахалинской области», – заявили в Токио. Также протест выражен в связи с визитом китайской делегации на Итуруп.
Накануне в Сахалинской области был задержан корреспондент газеты «Хоккайдо Симбун» по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ, он в интересах японской спецслужбы собирал данные, имеющие отношение к обороноспособности России. Лефортовский суд Москвы заключил журналиста под стражу.
13 августа Япония уже выражала протест Ноздреву из-за посещения президентом Владимиром Путиным острова Итуруп. Премьер-министр Санаэ Такаити назвала эти территории «исконно японскими». В ответ МИД РФ заявил, что считает демарш необоснованным, а суверенитет над южными Курилами – незыблемым. Китай тогда призвал Японию уважать итоги Второй мировой войны.