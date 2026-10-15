Патель оставил двусмысленное сообщение после опровержения его визита в РФ
Директор ФБР Кэш Патель оставил в соцсети X неоднозначное сообщение о России после того, как возглавляемое им ведомство опровергло его визит в Москву.
«Из России с любовью», – написал Патель.
14 октября ФБР США опровергло сообщения о визите Пателя в Россию. По данным американского ведомства, Патель находится в Университете Либерти, где проходит мероприятие в знак признательности сотрудникам правоохранительных органов. В тот же день MS NOW со ссылкой на источники заявлял, что Патель прибыл в Россию для проведения встреч с российской стороной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что визиты глав спецслужб других государств обычно не анонсируются.
5 августа Reuters писало, что Патель может посетить Россию в октябре.