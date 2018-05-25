Политика / Власть

Участники пленарного заседания ПМЭФ почти пять минут стояли перед пустыми креслами

Они встали, чтобы поприветствовать Владимира Путина и других участников дискуссии, но те задержались

25.05.18
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