Политика / Власть Участники пленарного заседания ПМЭФ почти пять минут стояли перед пустыми креслами Они встали, чтобы поприветствовать Владимира Путина и других участников дискуссии, но те задержались {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 25.05.18