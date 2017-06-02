«БТА банк» вернул контроль над 366 000 кв. м складов, некогда принадлежавших структуре опального олигарха Мухтара Аблязова

«БТА банк» намерен развивать бизнес складской недвижимости Максим Стулов / Ведомости

Структуры «БТА банка» (входит в «Казкоммерцбанк» Кенеса Ракишева) получили контроль над тремя складскими комплексами суммарно на 366 000 кв. м в Ленинградской, Новосибирской и Свердловской областях, рассказал источник, близкий к банку. Роман Марченко, старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», которая оказывала помощь в возвращении активов, эту информацию подтвердил. Он уточнил: сейчас идет завершение всех юридических процедур, связанных с возвратом этих активов. О том, что три склада перешли под контроль «БТА банка», сообщается также в презентации банка, с которой ознакомились «Ведомости».

Речь идет о логопарках «Колпино» под Петербургом, «Пышма» в Екатеринбурге и «Толмачево» в Новосибирске, которые раньше входили в сеть Greengate, говорит консультант, работавший с этими объектами. Развитием сети занималась фирма «Евразия логистик» экс-акционера и владельца холдинга ИПГ «Евразия» Мухтара Аблязова. У «Евразии логистик» были глобальные планы – построить 14 складов в Москве и регионах, вложив около $3 млрд. Правда, компания успела запустить лишь пять проектов – кроме трех упомянутых это «Северное Домодедово» (1,1 млн кв. м, из них 550 000 кв. м уже работают) в Подмосковье и «Биек Тау» (планируемая площадь – 260 000 кв. м) в Казани. В кризис 2008 г. большая часть проектов оказалась заморожена, а после национализации «БТА банка» все активы Аблязова стали предметом спора между структурами самого бизнесмена, банком и его российской «дочкой» – «АМТ банком».

Каким образом структуры «БТА банка» вернули контроль над складами в Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, выяснить не удалось. В 2013 г. РБК сообщал, что существующие склады «Евразии логистик» перешли фирме ЗАО «Медион» (переименована в «Логопарк Медион»), которая, в свою очередь, связана с бывшим партнером логистической компании – IQ Property Management. Согласно ЕГРЮЛ «Логопарк Медион» в 2015 г. был признан банкротом, а в отчете об оценке его имущества сказано, что ему принадлежат лишь права требования к ряду юридических лиц.

Вернули все «БТА банк» смог вернуть практически все крупные активы Аблязова. Так, его структуры будут достраивать торговый центр на Павелецкой площади, офисно-гостиничный комплекс на 98 777 кв. м на Поклонной улице и океанариум на Поклонной горе. Они также получили 6% акций гостиницы «Космос».

Переговоры по возврату склада в Казани продолжаются, уточнил человек, близкий к «БТА банку», а собственником «Северного Домодедова» еще в 2011 г. стала группа «Бин» (сейчас – «Сафмар»).

«БТА банк» видит перспективы роста товарооборота между Россией, Казахстаном и Китаем, в связи с этим в январе 2017 г. банк утвердил программу развития сети складов «Новый шелковый путь», она предполагает увеличение портфеля проектов до 700 000 кв. м, знает человек, близкий к банку. По его словам, структуры банка планируют построить 175 000 кв. м в Новосибирской области, 85 000 кв. м в Свердловской и 100 000 кв. м в Ленинградской.

Если структура «БТА банка» увеличит портфель до 700 000 кв. м, она станет третьим по величине собственником складов в России после MLP и Raven Russia, отмечает руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Вячеслав Холопов. Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Сushman & Wakefield Егор Дорофеев считает, что проекты будут востребованы, если девелопер станет вводить объекты небольшими очередями по 50 000–100 000 кв. м в год. Екатеринбург – один из основных логистических хабов страны, а доля вакантных помещений здесь минимальна – 3%, поясняет Холопов. В Новосибирске вакантно около 10% площадей, или немногим более 100 000 кв. м, поэтому при осторожных объемах строительства и разумной ценовой политике этот проект тоже привлекателен, продолжает эксперт. В Санкт-Петербурге спрос на складские объекты, напротив, на низком уровне: объем сделок в I квартале 2017 г. составил всего 55 000 кв. м – это самый низкий квартальный показатель с начала 2015 г., напоминает Холопов.