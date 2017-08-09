Москва разрешила группе «Гута» построить гостиницу рядом с Кремлем

Эксперты не исключают, что в итоге здесь появится жилье

Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Группа «Гута» поселит у Кремля

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Сейчас по этому адресу расположено нежилое здание на 15 000 кв. м, которое ранее планировалось реконструировать под офисы, уточнил представитель комитета Евгений Разумный / Ведомости

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект строительства гостиничного комплекса на 20 800 кв. м на Никольской улице в Москве, сообщил Москомстройинвест. Сейчас по этому адресу расположено нежилое здание на 15 000 кв. м, которое ранее планировалось реконструировать под офисы, уточнил представитель комитета. Инвестор проекта, по его словам, – ЗАО «Маура». Эта компания связана с группой «Гута», знают три консультанта, работавших с ней. Получить комментарии представителя «Гуты» не удалось, но информация о проекте на Никольской, известном как «Шевалдышевское подворье», есть на сайте группы (см. врез).