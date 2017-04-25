«Гута» возобновила проект застройки «Красного октября» - «Коммерсантъ»

Группа «Гута» ведет переговоры о концепции застройки бывшей территории фабрики «Красный Октябрь», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух консультантов по рынку недвижимости. Общая площадь проекта может составить 60 000 кв. м, первая очередь строительства включает 2 тыс. кв. м, отмечает он. Начало обсуждения проекта подтвердил и источник, знакомый с планами «Гуты». В самой группе от комментариев отказались.

Ранее выданный градостроительный план предусматривает, что на площади 15 га между Берсеневской и Болотной набережными можно построить 139 000 кв. м, в том числе 94 500 кв. м — жилья, а 17 5000 кв. м — апартаментов. Эти параметры не пересматривались. Часть «Красного Октября» является памятником архитектуры. Сама фабрика была основана Теодором Фердинандом фон Эйнемом в 1850 г. Один из собеседников уточняет, что объект культурного наследия планируется отреставрировать.

Бывшую территорию фабрики пытаются застроить с 2003 г. Были проекты возведения до 1 млн кв. м офисов, гостиниц и жилья. В 2013 г. сообщалось, что общая площадь застройки после реставрации и нового строительства составит 212 000 кв. м.

«Гута» контролируется Юрием Гущиным и Артемом Кузнецовым. Стоимость своих активов компания оценивает в 10 млрд евро, а портфель девелоперского подразделения - в 1,7 млн кв. м.