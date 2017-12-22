На флигель усадьбы Муравьева-Апостола нашелся арендатор
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Компания «Сити билдинг компани» (СБК) подала заявку на участие в аукционе: разыгрывалось право арендовать объект культурного наследия – флигель усадьбы Муравьева-Апостола на Старой Басманной улице, сказано в карточке торгов. Итоги аукциона должны быть подведены 26 декабря, написано в карточке, но СБК оказалась единственной участницей торгов, поэтому договор сроком на 25 лет будет заключен именно с ней.
За здание флигеля площадью 614 кв. м победитель будет ежемесячно платить более 560 000 руб., говорится в протоколе аукциона. Получается, арендная ставка для СБК составит чуть менее 11 000 руб. за 1 кв. м в год. В среднем ставки аренды административных зданий в этом районе Москвы в 2 раза выше, но арендатору, скорее всего, придется серьезно вложиться в реконструкцию или даже реставрацию, так что цена оправданна, считает управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов.
СБК по ЕГРЮЛ принадлежит Андрею Домащенко, он руководитель и соучредитель Национальной ассоциации армейского спорта (НААС). По данным СПАРК, НААС принадлежат права на фитнес-клуб Swim & Gym на ул. Удальцова. Там корреспондента «Ведомостей» соединили с Домащенко. Он сделку с флигелем Муравьева-Апостола подтвердил и сообщил, что планирует привести объект в порядок и использовать как офис.
В лотовой документации сказано, что новый арендатор может это сделать при условии сохранения самого объекта. Это подтвердил и представитель Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК, организатор торгов).
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