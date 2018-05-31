Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4578 от 31.05.2018 под заголовком: ПИК растит жилье на «Белой Даче»

Группа ПИК и «Белая Дача» договорились о партнерстве

Компании построят в Котельниках жилой квартал площадью 1,5 млн кв. м
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Группа ПИК и «Белая Дача» договорились о совместной реализации проекта жилого микрорайона в Котельниках, об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент по развитию ПИК Алексей Золотарев.

Компания давно планировала развивать территорию между торговыми комплексами «Мега Белая Дача» и «Outlet Village Белая Дача», были разные предложения, но в конечном итоге партнером была выбрана группа ПИК, подтвердил председатель наблюдательного совета ГК «Белая Дача» Виктор Семенов. Условия соглашения стороны не раскрывают.

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