Группа ПИК и «Белая Дача» договорились о партнерстве

Статья опубликована в № 4578 от 31.05.2018 под заголовком: ПИК растит жилье на «Белой Даче»

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Компания давно планировала развивать территорию между торговыми комплексами «Мега Белая Дача» и «Outlet Village Белая Дача», были разные предложения Евгений Разумный / Ведомости

Группа ПИК и «Белая Дача» договорились о совместной реализации проекта жилого микрорайона в Котельниках, об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент по развитию ПИК Алексей Золотарев.

Компания давно планировала развивать территорию между торговыми комплексами «Мега Белая Дача» и «Outlet Village Белая Дача», были разные предложения, но в конечном итоге партнером была выбрана группа ПИК, подтвердил председатель наблюдательного совета ГК «Белая Дача» Виктор Семенов. Условия соглашения стороны не раскрывают.