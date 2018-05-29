Проблемный комплекс «Высокие Жаворонки» достроит «Гранель»
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Группа компаний «Гранель» возьмет на себя обязательства по достройке еще одного проблемного подмосковного объекта – жилого комплекса «Высокие Жаворонки» в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали два брокера, работавших с девелопером, и чиновник правительства Московской области. Решение принято в мае, после переговоров с правительством Московской области и администрацией Одинцовского района, уточнил представитель «Гранеля».
«Высокие Жаворонки» – один из самых масштабных проблемных жилых комплексов в Подмосковье. Он предполагал строительство в деревне Малые Вяземы 45 домов суммарной площадью 496 000 кв. м. Строительство объекта началось в 2014 г. Его девелопером выступала малоизвестная компания «Трансфорт». Ее владельцем, согласно «СПАРК-Интерфаксу», значился Юрий Кузнецов. В первой половине 2016 г. «Трансфорт» приостановил строительство «Высоких Жаворонков» из-за финансовых проблем, впоследствии проектировщик проекта «Мортон-РСО» потребовал через суд банкротства застройщика. Сейчас в отношении «Трансфорта» введена процедура наблюдения.
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