Capital Group станет соинвестором проекта на 1,3 млн кв. м в Москве
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Компания «Строй проект» разработает проект планировки территории (ППТ) площадью около 97 га, ограниченной МКАД, ул. Рябиновой и Генерала Дорохова, а также южным дублером Кутузовского проспекта, следует из решения градостроительно-земельной комиссии. На этом участке согласно документу может быть построено 1,3 млн кв. м недвижимости, из которых 653 600 кв. м – жилье, еще столько же – «общественная застройка».
«Строй проект» – структура Capital Group, говорят чиновник правительства Москвы и два брокера, работавшие с ней. В ЕГРЮЛе зарегистрировано несколько десятков московских компаний с таким названием: одна из них принадлежит «Капитал груп девелопменту» (ее владельцы – основатели Capital Group Павел Тё, Эдуард Берман и Владислав Доронин). «Строй проект» действительно входит в структуру Capital Group, подтвердил представитель девелопера, компания была привлечена в качестве экспертного консультанта для подготовки ППТ. Другие подробности он не раскрыл.
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