Недвижимость / Коммерческая недвижимость

Торговый центр на Павелецком вокзале достроит структура Сергея Гордеева

Он купил у «БТА банка» знаменитый долгострой
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Структура акционера группы ПИК Сергея Гордеева приобрела проект недостроенного торгового центра на Павелецком вокзала, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам сделки. Сам Гордеев эту информацию подтвердил, но подробности сделки не раскрыл. Получить комментарий продавца объекта — «БТА банка» — пока не удалось. Источник, близкий к нему, также подтвердил, что банк полностью вышел из проекта, достраивать его будет структура Гордеева.

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