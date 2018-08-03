Торговый центр на Павелецком вокзале достроит структура Сергея Гордеева
Он купил у «БТА банка» знаменитый долгострой
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
На участке на Павелецкой площади можно построить торговый центр на 75 000 кв.м.
Евгений Разумный / Ведомости
Структура акционера группы ПИК Сергея Гордеева приобрела проект недостроенного торгового центра на Павелецком вокзала, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам сделки. Сам Гордеев эту информацию подтвердил, но подробности сделки не раскрыл. Получить комментарий продавца объекта — «БТА банка» — пока не удалось. Источник, близкий к нему, также подтвердил, что банк полностью вышел из проекта, достраивать его будет структура Гордеева.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}