Торговый центр на Павелецком вокзале достроит структура Сергея Гордеева

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













На участке на Павелецкой площади можно построить торговый центр на 75 000 кв.м. Евгений Разумный / Ведомости

Структура акционера группы ПИК Сергея Гордеева приобрела проект недостроенного торгового центра на Павелецком вокзала, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам сделки. Сам Гордеев эту информацию подтвердил, но подробности сделки не раскрыл. Получить комментарий продавца объекта — «БТА банка» — пока не удалось. Источник, близкий к нему, также подтвердил, что банк полностью вышел из проекта, достраивать его будет структура Гордеева.