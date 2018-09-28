Статья опубликована в № 4663 от 28.09.2018 под заголовком: «Детский мир» складывается
«Детский мир» получит один из крупнейших складов в Московском регионе
Он договорился о строительстве нового склада за 2,5 млрд рублей
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PNK Group построит для группы компаний «Детский мир» распределительный центр на 62 000 кв
Андрей Гордеев / Ведомости
PNK Group построит для группы компаний «Детский мир» распределительный центр на 62 000 кв. м в «PNK Парке Бекасово» в Наро-Фоминском районе Московской области, сообщили компании. Это подтвердил и представитель Colliers International – консультанта сделки.
В сообщении партнеров сказано, что инвестиции в этот проект составят 2,5 млрд руб., строительство уже началось. По словам директора PNK Group Юрия Менухова, компания планирует достроить комплекс в конце 2018 г.
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