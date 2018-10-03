Группа МИЦ построит апарт-комплекс возле делового центра «Москва-сити»

Статья опубликована в № 4666 от 03.10.2018 под заголовком: МИЦ поселит у «Сити»

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МИЦ – один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье и новой Москве Евгений Разумный / Ведомости

О планах группы компаний МИЦ построить апарт-комплекс на 35 000 кв. м на 1-й Магистральной улице «Ведомостям» рассказал ее совладелец Андрей Рябинский. О проекте также известно двум консультантам, работавшим с группой.

Комплекс, по словам Рябинского, будет рассчитан на клиентов, которым необходимо второе жилье – «квартира для пиджака». «Человек живет где-нибудь на Рублевке или Новой Риге, а домой иногда возвращаться тяжело, далеко ехать или завтра рано вставать. В подобного рода апартаменты можно заехать на неделе», – описывает формат собеседник «Ведомостей». Спрос на такое жилье, по его словам, есть – многие, кто живет за городом, предпочитают покупать жилье и на всякий случай в Москве.