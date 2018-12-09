Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4713 от 10.12.2018 под заголовком: Большевистские войны

«Большевик» может перейти под контроль акционера ПИК Сергея Гордеева

Его структура добилась ареста долей компаний, владеющих зданием бывшей кондитерской фабрики
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Структура акционера группы ПИК Сергея Гордеева добилась ареста долей компаний, контролирующих здание бывшей кондитерской фабрики «Большевик» на Ленинградском проспекте. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к одной из сторон судебных разбирательств, и два консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, в конце ноября районный суд Никосии по иску Rokiana Holdings (входит в «Хорус финанс» Гордеева) наложил обеспечительные меры на 50% долей (плюс одна) фирм, которые прямо или косвенно владеют объектом.

До июня 2018 г. «Большевик» контролировала компания O1 Properties, основным владельцем которой на тот момент была O1 Group Бориса Минца. Компания собиралась перестроить здание в бизнес-центр с апартаментами (86 000 кв. м), часть офисных площадей уже функционируют. Там же расположен созданный Минцем Музей русского импрессионизма.

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