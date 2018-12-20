Здание Центрального телеграфа в Москве купил основатель ритейлера «Мария-Ра»

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«Дочка» «Ростелекома» — ПАО «Центральный телеграф» — закрыла сделку по продаже офисного здания площадью 12 000 кв. м между Никитским и Газетным переулками, следует из сообщения компании. Сумма сделки составила 2 млрд руб. Покупатель в сообщении не указан.

Из сообщения Центрального телеграфа следует, что комплекс приобрела фирма ООО «Первый». Она принадлежит семье основателя одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» (1080 магазинов в Сибирском регионе) Александра Ракшина, сообщили два источника, знакомых с одним из участников сделки. Согласно СПАРК, ООО «Первый» в равных пропорциях принадлежит Александру, Евгению, Алле и Галине Ракшиным. Гендиректор «Первого» Евгений Ракшин вопрос «Ведомостей» переадресовал в Центральный телеграф.

Центральный телеграф провел аукцион по продаже здания в ноябре этого года. Из лотовой документации следует, что торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Газета «Коммерсантъ» сообщала, что несколько дней назад здание было в итоге переведено на баланс фирмы ООО «Телеком-5», которое в равных долях принадлежит «дочкам» Сбербанка и «Ростелекома». Источник издания объяснил, что это сделано «для последующего упрощения процедуры продажи, минуя аукцион. При этом «Коммерсантъ» утверждал, что объект планировала купить Capital Group Павла Тё, но ее представитель эту информацию опроверг.

Ракшин несколько раз попадал в рейтинг богатейших россиян журнала Forbes. В 2013 г. он занял 148-е место, его состояние оценивалось в $700 млн, к 2015 г. он опустился на 164-е место (состояние $500 млн). Как ООО «Первый» планирует использовать здание Центрального телеграфа, пока узнать не удалось. Партнер Colliers International Станислав Бибик считает, что его можно использовать под офисный комплекс для размещения коворкингов. С ним согласен и управляющий партнер ILM Андрей Лукашев, который добавляет, что сейчас есть определенный дефицит офисной недвижимости в центре Москвы. Второй вариант – провести редевелопмент здания по сервисные апартаменты: учитывая расположение здания в самом центре Москвы, такой вариант будет даже более экономически выгодным, говорит Бибик и соглашается Лукашев.

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