Он выкупит здание у AFI Development, а затем, возможно, и у «Алросы»

Статья опубликована в № 4802 от 24.04.2019 под заголовком: «Аквамарин» в одних руках

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Газпромбанк может стать единственным владельцем офиса «Аквамарин III» в центре Москвы аквамарин3.рф

AFI Development продаст офисное здание площадью 18 758 кв. м в комплексе «Аквамарин III» на Озерковской набережной одному из российских банков, сообщила компания. Банк она не назвала, но указала сумму сделки – 4,45 млрд руб. Деньги частично пойдут на погашение кредитов ВТБ, которому компания должна $503 млн, а также на финансирование девелоперских проектов.

Купит здание Газпромбанк, утверждают три консультанта, работавших по сделке, и один из партнеров AFI Development. В конце 2017 г. банк уже выкупил два здания в «Аквамарине III» общей площадью 43 000 кв. м и разместил там часть своих подразделений.