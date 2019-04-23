Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4802 от 24.04.2019 под заголовком: «Аквамарин» в одних руках

Газпромбанк может стать единственным владельцем офиса «Аквамарин III»

Он выкупит здание у AFI Development, а затем, возможно, и у «Алросы»

AFI Development продаст офисное здание площадью 18 758 кв. м в комплексе «Аквамарин III» на Озерковской набережной одному из российских банков, сообщила компания. Банк она не назвала, но указала сумму сделки – 4,45 млрд руб. Деньги частично пойдут на погашение кредитов ВТБ, которому компания должна $503 млн, а также на финансирование девелоперских проектов.

Купит здание Газпромбанк, утверждают три консультанта, работавших по сделке, и один из партнеров AFI Development. В конце 2017 г. банк уже выкупил два здания в «Аквамарине III» общей площадью 43 000 кв. м и разместил там часть своих подразделений.

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