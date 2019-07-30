Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4865 от 30.07.2019 под заголовком: Жилье растет как на дрожжах

Банк «Траст» продал бывший актив группы «Сафмар»

Территорию дрожжевого завода на юге Москвы застроит группа «Пионер»

Банк «Траст» продал на открытом аукционе имущество московского дрожжевого завода «Дербеневка» – права аренды участка на 2,3 га и три здания на 260 кв. м на ул. Дербеневской, следует из протокола торгов. Победителем аукциона признана структура девелоперской группы «Пионер» – инвестиционная компания (ИК) «Гринэкс»: при стартовой цене в 1,2 млрд руб. она согласилась заплатить за права аренды и здания на Дербеневской улице 1,74 млрд руб. Партнер Colliers International Владимир Сергунин считает эту цену рыночной.

Представитель «Траста» лишь подтвердил, что актив на ул. Дербеневской приобрел крупный застройщик – технико-экономические параметры будущего проекта не разглашаются. Запрос в «Пионер» остался без ответа.

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