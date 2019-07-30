Статья опубликована в № 4865 от 30.07.2019 под заголовком: Жилье растет как на дрожжах
Банк «Траст» продал бывший актив группы «Сафмар»
Территорию дрожжевого завода на юге Москвы застроит группа «Пионер»
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Жилье растет как на дрожжах
PhotoXpress
Банк «Траст» продал на открытом аукционе имущество московского дрожжевого завода «Дербеневка» – права аренды участка на 2,3 га и три здания на 260 кв. м на ул. Дербеневской, следует из протокола торгов. Победителем аукциона признана структура девелоперской группы «Пионер» – инвестиционная компания (ИК) «Гринэкс»: при стартовой цене в 1,2 млрд руб. она согласилась заплатить за права аренды и здания на Дербеневской улице 1,74 млрд руб. Партнер Colliers International Владимир Сергунин считает эту цену рыночной.
Представитель «Траста» лишь подтвердил, что актив на ул. Дербеневской приобрел крупный застройщик – технико-экономические параметры будущего проекта не разглашаются. Запрос в «Пионер» остался без ответа.
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