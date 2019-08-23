Экс-владельцы «Мортона» купили проект апарт-комплекса на Кутузовском проспекте

Проект апарт-комплекса MainStreet zhk-mainstreet.ru

ГК «Основа» приобрела проект апарт-комплекса MainStreet, который планируется построить недалеко от Кутузовского проспекта – на ул. Ивана Франко в районе Фили-Давыдково, рассказали «Ведомостям» два источника, близкие к разным сторонам сделки. Акционер «Основы» Олег Колченко эту информацию подтвердил. По его словам, сумма сделки составила 2 млрд руб. Он добавляет, что еще 5 млрд руб. для реализации проекта предоставит Среднерусский банк Сбербанка. Общая площадь MainStreet – 60 000 кв. м, из них 35 000 кв. м – апартаменты, остальное – подземный паркинг и объекты инфраструктуры. Фили-Давыдково исторически пользуется большим спросом у покупателей жилья и апартаментов, поэтому при грамотном ценообразовании объект будет востребован, говорит председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова.

«Основа» создана в 2016 г. бывшими акционерами и топ-менеджерами девелопера «Мортон» Александром Ручьевым, Олегом Колченко и Егором Храмовым. Незадолго до этого Ручьев продал «Мортон» акционеру группы ПИК Сергею Гордееву, затем компанию купил сам ПИК. Группа специализируется на строительстве жилья в России, Германии и Чехии (например, комплексы Red7 на пр-те Академика Сахарова, «Грани» в Текстильщиках, «Гоголь парк» в Люберцах), управлении коммерческой недвижимостью (около 130 000 кв. м) и инвестициях в стартапы. У группы также есть IT-парк, сеть оздоровительных комплексов «Московские термы» и доля в сети семейных парков «Zамания».

Получить официальный комментарий предыдущего собственника MainStreet пока не удалось. Согласно проектной документации, проектом владеет фирма «Воскресенье», входящая в ООО «Базил-актив». Именно последняя и выступала продавцом, уточняет представитель «Основы». «Базил-актив» связан с фондом «Благосостояние», рассказывали ранее три консультанта, работавшие с ним. Владелец «Базил-актива», согласно ЕГРЮЛ, – фирма ООО «КИТ финанс трейд». Она входит в инвестбанк «КИТ финанс», который еще в 2014 г. был присоединен к «Абсолют банку». Акционером последнего выступает «Благосостояние». Впрочем, официальный представитель фонда говорил «Ведомостям», что «Благосостояние» не имеет никакого отношения к данному проекту.

«Благосостояние» постепенно выходит из девелоперских проектов, рассказывали «Ведомостям» ранее два ее партнера. Так, проект жилого квартала «Свобода» (72 000 кв. м) в пос. Газопровод в сентябре 2018 г. приобрела фирма, связанная с компанией «Сибпромстрой», которая строит жилье в Сургуте, Белгороде и Подмосковье. Небольшой участок рядом с Московской тонкосуконной фабрикой им. Петра Алексеева на Михалковской улице будет застраивать петербургский застройщик Sun Development, там запланирован апарт-комплекс на 20 000 кв. м. Сама территория фабрики, скорее всего, перейдет компании «РГ-девелопмент» (ее учредителем был Аркадий Ротенберг). Москва разрешила на этой площадке возвести 177 700 кв. м недвижимости, из которых 118 600 кв. м – жилье и коммерческая недвижимость.