Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4900 от 17.09.2019 под заголовком: Антиофис «Касперского»

«Лаборатория Касперского» построит себе еще один бизнес-центр на Ленинградском шоссе

Из-за дефицита офисов в Москве крупным компаниям приходится самим возводить свои штаб-квартиры

Разработчик антивирусов «Лаборатория Касперского» хочет построить себе дополнительный офис рядом с нынешней штаб-квартирой, которая находится в бизнес-центре «Олимпия парк» на Ленинградском шоссе. Компания ведет переговоры с одной из структур спортивного общества «Динамо» о выкупе у нее участка, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам возможной сделки. Его площадь они не назвали. О переговорах также известно трем консультантам, работавшим как с «Лабораторией Касперского», так и с «Динамо». Переговоры идут давно, но только сейчас стороны согласовали все финансовые условия сделки, поясняют они. Заключить ее раньше, по их словам, мешали высокая стоимость участка – 1,3 млрд руб. – и необходимость сохранить имеющиеся или построить новые спортивные сооружения для «Динамо».

Проект строительства дополнительных площадей технопарка «Водный стадион» (так с 2017 г. называется территория, где расположен «Олимпия парк». – «Ведомости») находится в подготовительной стадии, говорит представитель «Лаборатории Касперского». Более подробную информацию, по его словам, компания предоставит после утверждения параметров объекта с профильными подразделениями правительства Москвы. Информация о планах строительства «объектов второй очереди технопарка, создания рабочих мест и благоустройства прилегающей территории» опубликована на сайте мэрии Москвы в июне 2019 г. Тогда «Водный стадион» посетил мэр города Сергей Собянин.

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