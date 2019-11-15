«Ростелеком» арендует 15 000 кв. м в офисе «Академик» на западе Москвы

«Ростелеком» ведет переговоры об аренде примерно 15 000 кв. м в бизнес-центре «Академик» на пр-те Вернадского, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам планирующейся сделки. По их словам, достигнута принципиальная договоренность об условиях аренды, но сам договор пока не подписан. Представитель «Ростелекома» от комментариев отказался. Запрос в компанию «Актион девелопмент», которая вела строительство «Академика», остался без ответа.