Промсвязьбанк поможет достроить скандальный проект на Ленинском проспекте
Скандальный проект жилого комплекса «Нескучный Home&Spa» на Ленинском проспекте будет достроен. Его начинала возводить компания Gorn Development, созданная одним из основателей «Дон-строя» Максимом Блажко. В прошлом году из-за финансовых сложностей у девелопера проекта все работы на площадке и продажи квартир были приостановлены. К этому моменту в «Нескучном Home&Spa», по данным Москомстройинвеста, было продано 95 квартир, из которых 68 — физическим лицам.
Финансировать достройку корпуса, в котором проходили продажи квартир, будет Промсвязьбанк, цитируются в сообщении Москомстройинвеста слова руководителя этого ведомства Анастасии Пятовой. Банк, по ее словам, предоставит средства на обследование конструкций этого корпуса, а также на корректировку проектной документации, а это, в свою очередь, позволит подлить срок действия разрешения на строительство. После этого будет определена итоговая сумма, которая требуется на достройку объекта.
Представитель Промсвязьбанка от комментариев отказался. Получит комментарий Блажко или его представителя пока не удалось.
В «Нескучный Home&Spa» предполагалось строительство в общей сложности 437 000 кв.м недвижимости, из которых 190 000 кв.м - жильё. Компания «Строй-комплекс», которая входила в Gorn Development Блажко, успела начать возведение лишь 69-этажной башни на 38 200 кв.м. Основным кредитором проекта выступал «Связь-банк», санацией которого занимался ВЭБ (сейчас корпорация ВЭБ.РФ). Арбитражный суд Москвы по иску последнего взыскал с девелопера «Нескучный Home & Spa около 12 млрд руб. Осенью этого года ВЭБ.РФ переуступил этот долг обратно «Связь-банку», который вошёл в состав Промсвязьбанка. Последний готов провести реструктуризацию задолженности застройщика по проекту «Нескучный Home&Spa», сказано в сообщении Москомстройинвеста.