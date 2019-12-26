Промсвязьбанк поможет достроить скандальный проект на Ленинском проспекте

Финансировать достройку корпуса, в котором проходили продажи квартир, будет Промсвязьбанк, цитируются в сообщении Москомстройинвеста слова руководителя этого ведомства Анастасии Пятовой. Банк, по ее словам, предоставит средства на обследование конструкций этого корпуса, а также на корректировку проектной документации, а это, в свою очередь, позволит подлить срок действия разрешения на строительство. После этого будет определена итоговая сумма, которая требуется на достройку объекта.