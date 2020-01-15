Апарт-комплекс Loft River на северо-западе Москвы будет снесен

Loft River находится на территории парка «Москворецкий» в Покровском-Стрешневе на берегу реки Сходни неподалеку от места, где она впадает в Москву-реку. Он состоит из двух четырехэтажных жилых домов общей площадью 6150 кв. м. В комплексе около 140 апартаментов. Loft River был возведен в 2013–2015 гг. девелоперской компанией Ler Group, сказано на сайте последней. По данным ЕГРЮЛа, она принадлежит Наире Торосян. Другие проекты компании – Quartet House на Покровке, торговый центр на Олонецкой улице, «Loft 17» в Духовском переулке и проч.