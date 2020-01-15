Апарт-комплекс Loft River на северо-западе Москвы будет снесен
Тушинский районный суд признал жилой комплекс Loft River самовольной постройкой и обязал компании, которые построили этот объект, снести его. Такое решение было принято 18 декабря, следует из его мотивировочной части. Документ опубликован на сайте суда.
Loft River находится на территории парка «Москворецкий» в Покровском-Стрешневе на берегу реки Сходни неподалеку от места, где она впадает в Москву-реку. Он состоит из двух четырехэтажных жилых домов общей площадью 6150 кв. м. В комплексе около 140 апартаментов. Loft River был возведен в 2013–2015 гг. девелоперской компанией Ler Group, сказано на сайте последней. По данным ЕГРЮЛа, она принадлежит Наире Торосян. Другие проекты компании – Quartet House на Покровке, торговый центр на Олонецкой улице, «Loft 17» в Духовском переулке и проч.