Закрыта крупнейшая сделка 2019 года с офисами

337-метровая башня Neva Towers расположена на участках №17 и 18 в «Москва-сити». Девелопер Шалва Чигиринский планировал возвести там 612-метровую башню «Россия», но из-за кризиса 2008 г. проект заморозили. Сейчас общая площадь Neva Towers – 356 900 кв. м. Кроме офисов там есть апартаменты (129 900 кв. м), торговые площади (6900 кв. м) и парковка на 2000 машино-мест.