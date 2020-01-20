Закрыта крупнейшая сделка 2019 года с офисами
Компания Metrika Investments стала владельцем офисной части многофункционального комплекса Neva Towers в деловом центре «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близкие к разным сторонам сделки.
Metrika Investments выкупила у турецкой Renaissance Development около 56 000 кв. м в Neva Towers. Сделка, по словам собеседников «Ведомостей», закрыта в самом конце 2019 г.
Представители Metrika Investments, Renaissance Development и консультанта сделки Colliers International от комментариев отказались.
337-метровая башня Neva Towers расположена на участках №17 и 18 в «Москва-сити». Девелопер Шалва Чигиринский планировал возвести там 612-метровую башню «Россия», но из-за кризиса 2008 г. проект заморозили. Сейчас общая площадь Neva Towers – 356 900 кв. м. Кроме офисов там есть апартаменты (129 900 кв. м), торговые площади (6900 кв. м) и парковка на 2000 машино-мест.
Metrika Investments создана концерном «Россиум» в 2019 г. для управления премиальной недвижимостью в Москве и приобретения таких объектов. Основной владелец «Россиума» – Роман Авдеев. Летом 2019 г. концерн объявил об объединении с группой «Регион».