Владелец сочинского отеля «Жемчужина» купит гостиницу «Пекин» в Москве

В 2006 г. правительство Москвы передало отель принадлежащей АФК «Система» компании «Интурист» в обмен на крупный пакет акций в последней. В 2011 г. отель был продан «Системе-галс» (сейчас «Галс-девелопмент»), которая к тому времени перешла за долги ВТБ. Компания планировала перестроить «Пекин» в 5-звездочный отель и договорилась с люксовым оператором Fairmont Hotels and Resorts об управлении им. Но сделка сорвалась.