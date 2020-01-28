Владелец сочинского отеля «Жемчужина» купит гостиницу «Пекин» в Москве
Входящая в группу ВТБ компания «Галс-девелопмент» договорилась с АО «Гостиничный комплекс «Жемчужина» о продаже ей 100% акций ОАО «Гостинично-офисный комплекс «Пекин». Об этом говорится в сообщении сторон. Сделку планируется завершить до 31 июля 2020 г.
Гостиница «Пекин» общей площадью 25 800 кв. м расположена рядом со ст. м. «Маяковская» в Москве. Она построена в 1958 г. как символ дружбы СССР и Китая.
В 2006 г. правительство Москвы передало отель принадлежащей АФК «Система» компании «Интурист» в обмен на крупный пакет акций в последней. В 2011 г. отель был продан «Системе-галс» (сейчас «Галс-девелопмент»), которая к тому времени перешла за долги ВТБ. Компания планировала перестроить «Пекин» в 5-звездочный отель и договорилась с люксовым оператором Fairmont Hotels and Resorts об управлении им. Но сделка сорвалась.
Сочинская «Жемчужина» принадлежит структуре «Союз маринс групп», одного из крупнейших владельцев гостиниц в России. Среди других ее активов – «Ялта-Интурист» в Крыму, сеть «Маринс парк отель» в Сочи, Новосибирске, Екатеринбурге и др. В Москве компании принадлежит бассейн «Чайка» в Турчаниновом переулке. Он был куплен на торгах у структуры ВТБ.
Основным владельцем «Союз маринс групп» считался бизнесмен Александр Куликов. В ноябре 2016 г. он погиб при крушении вертолета в Крыму. Кто сейчас владеет компанией, неизвестно. «Ведомости» направили запрос в «Союз Маринс групп»
На «Пекин» были и другие претенденты. В 2018 г. покупкой отеля заинтересовалась китайская China Chengtong (управляет активами примерно на $15 млрд), писало Reuters.
Но в январе 2019 г. соглашение о приобретении «Пекина» подписала другая китайская компания – Sichuan Railway Investment Group (SRIG). Она специализируется в основном на строительстве железных дорог, скоростных шоссе и управлении ими. Но и эта сделка сорвалась. Как рассказывали источники, близкие к разным сторонам переговоров, SRIG не получила одобрения властей Китая.
Весной 2019 г. «Галс-девелопмент» выставил «Пекин» на открытые торги. Он рассчитывал продать отель за 5,6 млрд руб, но желающих купить не нашлось.
Сколько заплатит «Союз маринс групп» за «Пекин», стороны не раскрывают. Владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что рыночная стоимость отеля – около $35–40 млн (2,2–2,5 млрд руб.). Для «Союз маринс групп» это, скорее всего, имиджевая сделка, первый отель в Москве, говорит он.
Ивашкевич добавляет, что «Пекин» – один из последних исторических объектов в городе, который по-прежнему работает как гостиница. Впрочем, по его словам, у «Союз маринс групп» большой опыт в управлении отелями, поэтому она сможет добиться улучшения финансовых показателей «Пекина» и, как следствие, более быстрого срока окупаемости.