Capital Group Павла Тё построит 400 000 кв. м жилья на севере Москвы

Один из проектов, по их словам, находится на Кольской улице. Представитель Capital Group подтвердил приобретение площадки, не раскрыв подробностей. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила строительство жилого комплекса с инфраструктурой на 229 000 кв. м на участке в 6,5 га на Кольской улице, уточнил представитель Москомстройинвеста.