Capital Group Павла Тё построит 400 000 кв. м жилья на севере Москвы
Премиальные девелоперы все чаще строят жилье массового сегмента
Capital Group хочет построить около 400 000 кв. м жилья в Бабушкинском и Головинском районах Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два брокера, знакомых с планами компании.
Один из проектов, по их словам, находится на Кольской улице. Представитель Capital Group подтвердил приобретение площадки, не раскрыв подробностей. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила строительство жилого комплекса с инфраструктурой на 229 000 кв. м на участке в 6,5 га на Кольской улице, уточнил представитель Москомстройинвеста.
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