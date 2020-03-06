«Экоофис» продает часть своих активов ГК ПИК и Capital Group

«Перово Поле» – не единственный актив, который может продать «Экоофис». Еще один – бизнес-центр «Кожевники» (42 100 кв. м) на ул. Дербеневской. Компании, через которые Ковалев владел этим объектом, сменили собственника: им стала согласно ЕГРЮЛу компания «Смоук», один из конечных бенефициаров которой – сын акционера Capital Group Герман Тё. В ноябре 2019 г. ГЗК разрешила построить по этому адресу общественно-жилой комплекс с инфраструктурой на 168 540 кв. м, говорит представитель Москомстройинвеста. Представитель Capital Group сказал, что связанная с девелопером структура действительно приобретает площадку на ул. Дербеневской. В конце прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что «Кожевники» могут быть куплены ПИК. Представители ПИК и Capital Group это не комментируют. На данный момент ПИК не участвует в этом проекте, но компания может быть привлечена в него в качестве fee-девелопера (управляет проектом за вознаграждение), знает консультант, работавший с этими компаниями.