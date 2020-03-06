«Экоофис» продает часть своих активов ГК ПИК и Capital Group
Группа ПИК может выкупить у компании «Экоофис» Андрея Ковалева технопарк «Перово Поле» (17 300 кв. м), рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с этим объектом. Смена менеджмента уже происходит: 28 февраля гендиректором владеющей технопарком компании «ВНИИмонтажспецстрой» стал Андрей Мазунин. Он также руководит тремя входящими в ПИК фирмами.
Представитель ПИК от комментариев отказался. Запрос в «Экоофис» остался без ответа. Представитель Москомстройинвеста сообщил, что градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) пока не рассматривала проект на площадке технопарка.
ПИК – крупнейший девелопер жилья в России, в 2019 г. она, по данным рейтинга Infoline Building Russia, построила более 2 млн кв. м. Выручка по итогам первого полугодия составила 103,5 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и ВТБ (23,1%).
«ВНИИмонтажспецстрою», по данным Росреестра, принадлежат права на 3,7 га во 2-м пр-де Перова Поля. Эта территория без разрешения на строительство может стоить 1–1,2 млрд руб., подсчитал партнер Colliers International Владимир Сергунин. По мнению управляющего партнера «Метриума» Марии Литинецкой, на месте технопарка можно построить жилой комплекс общей площадью до 100 000 кв. м. И даже до 200 000 кв. м, оценивает коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис. Инвестиции в проект составят 5–6 млрд руб., а выручка от продажи квартир – 10–11 млрд руб., подсчитал Сергунин. У планирующегося комплекса пока нет конкурентов, но рядом находится промзона № 54 «Прожектор», что является минусом этого проекта, говорит Литинецкая.
Чем известны Ковалев и «Экоофис»
Ковалев в 90-х работал на различных должностях в министерствах лесной промышленности, антимонопольной политики и природных ресурсов. В 2005–2009 гг. он был депутатом Мосгордумы. Он известен также как лидер рок-группы «Пилигрим». Его компания «Экоофис» до 2012 г. входила в рейтинг крупнейших российских рантье с портфелем 300 000 кв. м и доходом от аренды в $55 млн. Компания также инвестировала в макаронный бизнес, купив несколько фабрик. В 2011 г. они были проданы итальянской компании DeCecco. Два года назад Ковалев приобрел за 80 млн руб. усадьбу «Гребнево» (построена в XVI в. боярином Богданом Бельским) в Щелковском районе Подмосковья и сейчас занимается ее реконструкцией.
«Перово Поле» – не единственный актив, который может продать «Экоофис». Еще один – бизнес-центр «Кожевники» (42 100 кв. м) на ул. Дербеневской. Компании, через которые Ковалев владел этим объектом, сменили собственника: им стала согласно ЕГРЮЛу компания «Смоук», один из конечных бенефициаров которой – сын акционера Capital Group Герман Тё. В ноябре 2019 г. ГЗК разрешила построить по этому адресу общественно-жилой комплекс с инфраструктурой на 168 540 кв. м, говорит представитель Москомстройинвеста. Представитель Capital Group сказал, что связанная с девелопером структура действительно приобретает площадку на ул. Дербеневской. В конце прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что «Кожевники» могут быть куплены ПИК. Представители ПИК и Capital Group это не комментируют. На данный момент ПИК не участвует в этом проекте, но компания может быть привлечена в него в качестве fee-девелопера (управляет проектом за вознаграждение), знает консультант, работавший с этими компаниями.
Стоимость площадки на ул. Дербеневской Сергунин оценивает в 3,5–4 млрд руб. Еще 14–17 млрд руб. понадобится на строительство комплекса на месте «Кожевников», говорит Литинецкая. Выручка от продажи жилья в новом комплексе может составить 21–25 млрд руб., добавляет Сергунин.
К плюсам площадки директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова относит развитый транспорт, близость к центру города и набережной, к минусам – железнодорожные пути поблизости, нехватку парковых зон и объектов инфраструктуры. Впрочем, по ее словам, сейчас этот район активно развивается: рядом уже построен комплекс апартаментов «Level Павелецкая», идет возведение комплекса бизнес-класса Mitte, запланирована застройка территорий завода «Дербеневка». Перспективным называет район и Моребис – за последние полгода несколько крупных компаний анонсировали проекты по соседству, поэтому он ожидает высокой конкуренции за застройку района.
Почему «Экоофис» решил продать два актива и планирует ли он искать инвесторов на другие свои объекты, «Ведомостям» узнать не удалось. Широкова говорит, что и «Перово Поле», и «Кожевники» уже морально устарели, у территорий этих комплексов больше перспектив для развития именно жилой застройки, нежели офисной.