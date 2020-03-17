Спрос и предложение загородного жилья концентрируются на вторичном рынке

Олег Михайлик, директор департамента загородной недвижимости Knight Frank:

Предположим, что вы давно продаете дом: 780 кв. м на участке 33 сотки, на Новорижском шоссе, за 206 млн руб. – типичный неликвид. Средняя рыночная цена предложения на этом направлении, соответствующая спросу, – 100 млн руб. Как правило, на большой дисконт собственники соглашаются не сразу, в первый год если и снижают цену, то не более чем на 5%, через 2–3 года – на 15–20%, так покупателя можно ждать больше семи лет. Не стоит забывать, что каждый год вы тратите 460 000 руб. на содержание этой недвижимости (налог и эксплуатационные расходы). Для реализации устаревших коттеджей цена должна быть ниже рыночной хотя бы на 20%. Или можно продать по цене земли, в данном примере это около 49 млн руб. (средняя цена сотки на Новой Риге – 1,6 млн руб.), с учетом скидки на демонтаж старого здания, тогда найти покупателя можно менее чем за год. Можно пойти дальше и самому снести старый коттедж, построить новый (на это потребуется около 54 млн руб. и примерно год) – его можно продать за 120 млн, это самый трудоемкий способ.