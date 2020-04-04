Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку

Однако только этих мер недостаточно, считают участники рынка. Новые правила нужно вводить точечно, в ручном режиме, комплексно оценивая финансовое положение каждой компании, указывает Колочинский: иначе возможностью не включать объект в реестр проблемных могут воспользоваться недобросовестные застройщики. А это может ввести в заблуждение покупателей жилья, руководствующихся реестром при выборе новостройки. Эффективной мерой, способной поддержать девелоперов в сложный момент, Колочинский называет компенсацию за счет государства заработной платы сотрудникам, оставшимся без работы на время карантина: «Несмотря на приостановку части работ, затраты на обеспечение их трудовой деятельности не изменились, что представляется несправедливым по отношению к работодателям». «Также мы очень надеемся на разрешение поэтапного раскрытия эскроу-счетов для строящихся проектов», – говорит генеральный директор «Сити – XXI век» Антон Борисенко. Другими важными мерами, по его мнению, могли бы стать отсрочка аренды за землю на период распространения коронавируса, «налоговые каникулы» для девелоперов, проектных и инжиниринговых компаний, а также снижение административной нагрузки за счет отмены внеплановых выездных проверок и переноса плановых проверок на более поздний период. «Эти меры позволят отрасли пережить падение продаж, которое неизбежно наступит», – считает Борисенко.