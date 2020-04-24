Минстрой составил список системообразующих строительных компаний

Минстрой составил список системообразующих строительных компанийВ него вошли 76 застройщиков жилья и инфраструктуры
В список системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ вошли 76 компаний, сообщил Минстрой. 54 из них – строители жилья и объектов инфраструктуры, 22 – предприятия ЖКХ. Среди тех, кто может рассчитывать на государственную поддержку, девелоперы ГК «ПИК», ЛСР, «Самолет», MR Group, «Инград» «Гранель», «Основа», Capital Group, «Интеко», строители инфраструктуры «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Мосинжпроект» (принадлежит правительству Москвы), а также операторы ЖКХ – «Мосводоканал» и «Водоканал Санкт-Петербурга».
В качестве критериев для отбора строителей Минстрой называет выданные разрешения на строительство жилых и нежилых зданий не менее чем на 400 000 кв. м, а также выручка по итогам 2019 г. в размере не менее 10 млрд руб. 43 организации отвечают первому критерию, 11 – второму, говорится в сообщении. Совокупно все эти компании строят в общей сложности 53,5 млн кв. м, цитирует Минстрой слова министра строительства Владимира Якушева.