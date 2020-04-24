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Минстрой составил список системообразующих строительных компаний

В него вошли 76 застройщиков жилья и инфраструктуры
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

В список системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ вошли 76 компаний, сообщил Минстрой. 54 из них – строители жилья и объектов инфраструктуры, 22 – предприятия ЖКХ. Среди тех, кто может рассчитывать на государственную поддержку, девелоперы ГК «ПИК», ЛСР, «Самолет», MR Group, «Инград» «Гранель», «Основа», Capital Group, «Интеко», строители инфраструктуры «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Мосинжпроект» (принадлежит правительству Москвы), а также операторы ЖКХ – «Мосводоканал» и «Водоканал Санкт-Петербурга».

В качестве критериев для отбора строителей Минстрой называет выданные разрешения на строительство жилых и нежилых зданий не менее чем на 400 000 кв. м, а также выручка по итогам 2019 г. в размере не менее 10 млрд руб. 43 организации отвечают первому критерию, 11 – второму, говорится в сообщении. Совокупно все эти компании строят в общей сложности 53,5 млн кв. м, цитирует Минстрой слова министра строительства Владимира Якушева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных