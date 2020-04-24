Минстрой составил список системообразующих строительных компаний

В качестве критериев для отбора строителей Минстрой называет выданные разрешения на строительство жилых и нежилых зданий не менее чем на 400 000 кв. м, а также выручка по итогам 2019 г. в размере не менее 10 млрд руб. 43 организации отвечают первому критерию, 11 – второму, говорится в сообщении. Совокупно все эти компании строят в общей сложности 53,5 млн кв. м, цитирует Минстрой слова министра строительства Владимира Якушева.